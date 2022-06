Medvedev, número uno del mundo, no jugará Wimbledon. Entérate, a continuación, las razones de su auencia en el All England.

Daniil Medvedev, quien se convirtió en el número uno del mundo, no podrá jugar Wimbledon 2022. A continuación, conocé los motivos por los cuales el campeón del US Open 2021 no dirá presente en el All England.

+¿Por qué Medvedev no jugará Wimbledon?

Wimbledon notificó, en un comunicado oficial, que los tenistas rusos, es el caso de Daniil Medvedev, y bielorrusos no tendrán permitido disputar y competir en el tercer Grand Slam del año. ¿La razón? Una sanción a ambos países debido a la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero.

"En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en el Campeonato. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las inscripciones de jugadores rusos y bielorrusos en The Championships 2022", dice el comunicado.

Tenistas que se perderá el torneo

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Karen Khachanov

Aslan Karatsev

Ilya Ivashka

Roman Safiullin

Egor Gerasimov

Pavel Kotov

Aryna Sabalenka

Anastasía Pavliuchénkova

Victoria Azarenka

Daria Kasatkina

Veronica Kudermetova

Ludmila Samsonova

Ekaterina Alexandrova

Aliaksandra Sasnovich

Varvara Gracheva

Anna Kalinskaya

Kamilla Rakhimova

Vera Zvonareva

Vitalia Diatchenko

Anastasia Potapova

Anna Blinkova

Elina Avanesyan

Anastasia Gasanova

Anastasia Tikhonova

Olga Govortsova

Valeria Savinykh

Marina Melnikova

+Wimbledon 2022: ¿Cuándo empieza el cuadro principal del Grand Slam?

Los cuadros masculinos y femeninos comenzarán el próximo lunes 27 de junio y finalizarán el 10 de julio. En 2021, Novak Djokovic fue el campeón en caballeros y Ashleigh Barty en damas.