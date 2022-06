Se viene Wimbledon y Roger Federer, el máximo ganador en la historia del torneo en caballeros, no podrá decir presente. Enterate de las razones.

¿Por qué Federer no juega Wimbledon?

Roger Federer es una de las grandes leyendas de la historia del tenis y del deporte en general. Para muchos, el mejor tenista de todos los tiempos: el suizo cosechó 20 torneos de Grand Slams y 103 títulos a lo largo de su carrera. Y Wimbledon es, sin dudas, el patio de su casa: ocho veces levantó el torneo en el All England.

Y para todos los fanáticos de este deporte, la noticia de que no jugará el tercer major de este 2022 es una verdadera tristeza. Lo cierto es que el último certamen que disputó el suizo, ex número uno del mundo, fue Wimbledon 2021. ¿Por qué no lo jugará?

Lo cierto es que Federer, que ya tiene 40 años, viene luchando contra una lesión en la rodilla derecha. De hecho en agosto de 2021 tuvo que operarse por tercera vez, luego de la caída en los cuartos de final en Wimbledon ante Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 (el 7 de julio).

"Estoy esperando la aprobación del médico. Estoy listo para darlo todo de nuevo. Me siento como un caballo de carreras con ganas de correr. En verano espero poder estar operativo. No veo la hora de volver a casa por la noche después de un duro día de entrenamiento y estar completamente agotado", había dicho Roger en una entrevista con Caminada Magazi´.

Su caída en el ranking :

Después de Wimbledon, Su Majestad, que ahora mismo es el número 96 del mundo, desaparecerá del ranking ATP debido a que perderá todos los puntos tras no poder defender lo logrado en las anteriores ediciones.

+¿Cuándo vuelve a jugar Federer?

Federer confirmó su participación en la Laver Cup 2022. Este año se llevar´a cabo en el O2 de Londres (donde se llevaban a cabo los ATP Finals) del 23 al 25 de septiembre. Además, jugará el ATP 500 de Basilea, desde 24 hasta el 30 de octubre. ¿Habrá Roger en 2023 en el circuito ATP?