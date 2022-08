Novak Djokovic no estará en el Masters 1000 de Montreal luego de ganar la última edición de Wimbledon 2022. A continuación, conocé cuáles son los motivos de la ausencia.

Por qué Novak Djokovic no jugará el Masters 1000 de Montreal

Novak Djokovic demostró en el último Grand Slam que sigue en un alto nivel ya que venció a Nick Kyrgios en la final y se quedó con Wimbledon 2022. Sin embargo, recientemente se confirmó que el tenista serbio no jugará el Master 1000 de Montreal, que se celebra del 5 al 14 de agosto en Canadá. A continuación, te contamos cuáles son los motivos de su ausencia.

¿Por qué Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de Montreal?

Recientemente se confirmó que Novak Djokovic no será parte del Masters 1000 de Montreal. El principal motivo de su ausencia está relacionado a la vacunación contra el Covid-19: el tenista no se aplicó ninguna dosis y no podrá asistir al torneo al igual que en el Australian Open de este año.

El Gobierno de Canadá no fue flexible con su política para visitantes al país y, al no querer vacunarse, el serbio no podrá ingresar al territorio norteamericano para afrontar el evento. Todo extranjero que ingrese a Canadá debe tener dos dosis de la vacuna, con al menos 14 días desde la última inyección.

La semana siguiente se jugará el Masters 1000 de Cincinnati y luego US Open en Estados Unidos, país que tiene unas reglas similares a Canadá. Todo apunta a que Novak Djokovic se perderá ambos torneos por el mismo motivo.