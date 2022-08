Confirmado: Novak Djokovic no jugará el US Open 2022. A continuación, te contamos las razones y todos los detalles.

¿Por qué Novak Djokovic no jugará el US Open 2022?

Se hizo oficial que Novak Djokovic (6°) no formará parte del cuadro principal del US Open 2022. De esta manera, el finalista en 2021 y ganador tres veces del torneo, perderá los 1.200 puntos de la pasada ediicón. A continuación, todos los detalles.

El serbio, dueño de 21 títulos de Grand Slam (uno menos que Rafael Nadal), esperó hasta último momento para confirmar su ausencia del Abierto de Estados Unidos, cosa que hizo pública en sus redes sociales. Con esto, pone fin a su temporada en majors.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", escribió Nole en Twitter.

+¿Por qué Djokovic no juega el US Open?

Novak Djokovic no será parte del US Open. El motivo de su ausencia, al igual que en muchos torneos durante este 2022, está relacionado a la vacunación contra el Covid-19: el tenista no se aplicó ninguna dosis y no podrá asistir al torneo al igual que en el Australian Open de este año, entre otros campeonatos.

Djokovic en Grand Slams en 2022 :