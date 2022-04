De a poco se va calentando el mercado de pases en el fútbol europeo, la ventana de verano será determinante para conocer lo que sucederá con una de las ‘novias’, como es el caso del delantero campeón del mundo, en Rusia 2018, Kylian Mbappé, que brilla con luz propia en PSG.

La mayoría de días, casi siempre hay información sobre el futbolista, que es una de las grandes figuras del elenco de la capital francesa; sin embargo, una de las voces autorizadas en el mundo de los fichajes, pronunció al respecto y entregó su punto de vista y lo que conoce del posible transfer del delantero de 23 años.

Y según información de Fabrizio Romano, desde la Casa Blanca ven muy factible la llegada del astro francés, Porque el deportista tiene en su poder la jugosa oferta que habría ofrecido Florentino Pérez y su corte, para el delantero, qué significa presente y futuro en el mundo del fútbol.

“Mbappé tiene en sus manos el contrato del Real Madrid, por eso la gente del Madrid está confiada y relajada. Pero me han dicho fuentes cercanas a Kylian que aún no ha decidido. El PSG está ofreciendo dinero loco para quedarse una o dos temporadas más", lo he dicho por parte del periodista italiano.

Y ante la impresionante cantidad de dinero que ofrece el equipo que, actualmente es dirigido por Mauricio Pochettino, El diario catalán Mundo Deportivo indicó que: “el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, habría puesto sobre la mesa de Mbappé más de 100 millones de euros a modo de prima para convencerle de seguir en un club que no va a reparar en gastos para reternerle como sea”.

Ahora el tiempo será el único en decir lo que sucederá con el futbolista que es uno de los jugadores más atractivos en el venidero mercado de pases de mitad de año, y luego del final de la temporada 2021/2022, en la cual el futbolista solo ganó la Ligue 1 con su institución.