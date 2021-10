AC Milan continúa con su búsqueda de jóvenes talento y se han fijado en la gran estrella de River Plate, Julián Álvarez. Desde hace días han sonado los rumores de que hubo presencia de emisarios rossoneri en el Estadio Monumental ojeando al delantero y medios cercanos al club lo han confirmado.

Han sido horas de rumores que vinculan a Julián Álvarez con AC Milan. El atacante se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol argentino y ha llamado la atención de varios clubes en Europa, siendo el equipo lombardo uno de ellos. Desde Italia confirman la presencia de un scout del club en el encuentro entre River Plate y San Lorenzo, partido que ganó el Millonario con hat-trick del atacante estrella.

Calciomercato ha confirmado la información, aclarando que no hay contactos entre el club italiano y River hasta la fecha. La fuente indica que difícilmente haya un movimiento inmediato por parte del Diavolo por Álvarez, aunque no está descartada la posibilidad. También hubo presencia de otros clubes de Europa observando al delantero, por lo que no sería un fichaje sencillo.

¿Hay espacio para Julián Álvarez en Milan?

De momento, la delantera rossonera está comandada por Zlatan Ibrahimovic y Olivier Giroud. No obstante, dada la edad de los artilleros, está claro que AC Milan busca una renovación de su frente de ataque, como lo han venido haciendo con otras posiciones. El club también cuenta con Pietro Pellegri, quien está a préstamo de Mónaco y probablemente no sea comprado, dado que no ha tenido casi minutos en lo que va de temporada.

Por ende, Julián Álvarez podría llegar con espacios al plantel de Stefano Pioli. La otra opción que analiza el equipo italiano es Andrea Belotti, quien saldrá libre de contrato de Torino. También ha sonado el interés del club en Lorenzo Lucca, juvenil de Pisa (Serie B) que llama la atención en varios grandes del Calcio. Los rossoneri también están en posesión de la ficha de Lorenzo Colombo, quien está brillando en SPAL en condición de cedido.