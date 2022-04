El delantero francés, quien hace parte de Atlético de Madrid reconocido que no pasa por su mejor momento y que los ‘años no pasan en vano’.

La revista GQ, que entrevistó a Antoine Griezmann por ser imagen de una campaña de Mango, marca de ropa internacional, fue la encargada de divulgar lo dicho por parte del atacante francés, quien indicó que no atraviesa por un presente ideal, también argumentando su edad.

Pero lo curioso en ese caso es que el futbolista francés, y campeón del mundo en Rusia 2018, solamente tiene 31 años. Cualquiera pensaría que está en la madurez futbolística y que le quedan unas cuantas temporadas más para desplegar su nivel, ese con el que brilló en Atlético de Madrid, pero en su primera oportunidad.

Precisamente, ante el presente por el que atraviesa indicó que por el momento se siente: “bien, aunque ya soy mayor. Los años están pasando... Este año me he lesionado. Ahora mismo me encuentro mejor, y ya puedo volver a disfrutar del fútbol".

Además, se refirió sobre las versiones que tienen los hinchas del colchonero por el futbolista que tuvo paso por Barcelona: "estamos trabajando en ello. Me toca ganar la confianza de la afición y sé cómo hacerlo: solo lo puedo hacer dentro del campo, trabajando partido a partido. Para mí es un enorme orgullo jugar en el Atlético".

A propósito de su instancia en la capital española, añadió: "estoy muy feliz en Madrid, mi familia está muy contenta de estar aquí. Lo que más me gusta hacer ahora mismo es estar con mis hijos. Como jugamos cada tres días no estás tanto tiempo con tu familia, y es lo que más me apetece hacer en mi tiempo libre”.

Finalmente, sentenció que disfruta su tiempo en familia y que pese a su vida de su jugador se enfoca en su bienestar: “aprovechas y disfrutas cada tarde, cada baño que les damos, o incluso al dormirles. Ahora mismo son los momentos que más disfruto y en los que más desconecto".