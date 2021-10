Ahora mismo, con Inter, Arturo Vidal no encuentra la continuidad deseada, pese a que cada vez que ha jugado ha demostrado la calidad y el carácter de siempre. Sin embargo, según un medio de comunicación en España, la carrera del Austral podría continuar en una nueva Liga para él.

Ya son dos temporadas las que El Rey ajusta en el cuadro Neroazzurro, pero, en la presente, y de la mano de Simone Inzaghi es poca la acción que ha tenido el jugador de 34 años, quien es uno de los baluartes del tiempo reciente en su selección nacional chilena.

Son apenas cuatro partidos, y de a pocos los que ha jugado Vidal Pardo, con el cuadro negro y azul lombardo; esto además de los cuantos minutos que ha tenido en dos juegos, de la Champions League. El caso es que el jugador podría recalar en nuevo club en el verano que viene.

Por ese motivo, y según información del diario AS de España, King Arturo estaría dentro de los planes de Marsella, el tradicional cuadro francés que tiene al mando a Jorge Sampaoli, entrenador argentino, quien estuvo a su mando en la selección de la estrella solitaria.

Además, hace un tiempo, el futbolista manifestó que: “Sampaoli es una persona importante para mí en el fútbol”, eso fue en entrevista con TyC Sports. Fueron momentos importantes los que ambos vivieron en La Roja; el más significativo, ser campeón de la Copa América 2015.

Fuera del rumor por ir al OM, la posibilidad crece por el afecto que las partes se tienen: “es un entrenador que me hizo crecer mucho como jugador, como persona. Es muy directo. No duda en decírtelo en la cara. Le estoy agradecido. Me permitió seguir progresando. Conte, Ancelotti… todos mis entrenadores me han ayudado mucho, pero Sampaoli, es especial, él ganó un título con mi país, vale de por vida”.