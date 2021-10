La presentación en sociedad del nuevo contrato de Ansu Fati con Barcelona dejó varias perlas sobre las negociación que acabó brindando a la joven promesa de la cantera Culé. En un acto donde estuvieron Joan Laporta y su equipo, el punta se desmarcó de la figura de Lionel Messi y confesó las opciones que tuvo que dejar el Camp Nou el pasado verano.

Tras haber prolongado su vínculo con el club hasta 2027 con una cláusula de rescisión incluida por 1000 millones de euros, Fati fue presentado ante los medios en sala la prensa del Camp Nou para responder ante los rumores que situaban a su agente Jorge Mendes con el objetivo de llevarle a distintos grandes del viejo continente.

Messi y las chances de dejar Barcelona

Sobre la posibilidad de heredar dejó en claro: "Lo podía haber llevado otro jugador, pero, por suerte, me tocó. Estoy agradecido a los capitanes por ofrecérmelo. Estoy en el Barça y tienes que estar preparado. No es presión, es motivación. No miro el número, sólo lo que puedo aportar. ¿Si he hablado con Messi? Siguiente pregunta".

"Desde el primer día le dije a Jorge que mi primera opción era quedarme. Puede ser que tuviese ofertas pero siempre tuve claro que quería crecer y triunfar aquí. Todos los que estamos aquí vamos a trabajar para que en unos años el club esté lo más arriba posible", explicaba sobre su posición de cara al futuro.

Ansu Fati será la gran carta en ataque de Barcelona para recibir a Real Madrid el próximo domingo en una edición del Clásico español. La perla de La Masia ya puso la firma y posó con un 2027 en la camiseta que representa el inicio de una vida como Culé. ¿Su balance ante los Merengues? Un tanto en el primer gran choque contra la casa blanca en el Camp Nou.