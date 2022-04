Dentro de los partidos que continúan gestándose en una nueva cita del campeonato español, Barcelona chocará frente a Sevilla en el juego de la 30° jornada correspondiente a La Liga de España. El partido será HOY, domingo 3 de abril, con sede en el Camp Nou, además de contar con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay) y SKY Sports para México.

Atravesando un presente fenomenal, los "Culés" acumulan 13 partidos sin perder producto de nueve victorias y cuatro empates, siendo la goleada 4-0 ante Real Madrid lo más reciente gestado. El jueves visitarán a Frankfurt en la ida de los cuartos de final por la Europa League, aunque el plantel que posee al uruguayo Ronald Araújo, liderado por Xavi Hernández, va tercero con 54 unidades y un juego pendiente, a 12 del puntero Real Madrid.

Mientras que los "Sevillanos" tienen 14 cotejos sin conocer la derrota gracias a los siete triunfos con el mismo número de igualdades, resaltando el 1-1 ante Real Sociedad como lo más cercano a nivel resultados. Con Jesús "Tecatito" Corona, mas los argentinos Alejandro "Papu" Gómez, Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña disponibles, a la espera del retorno de Erik Lamela, los comandados por Julen Lopetegui están segundos totalizando 57 puntos, a nueve del líder.

En la presente temporada liguera, ambos empataron en 1 con goles de Alejandro "Papu" Gómez y Ronald Araújo. Barcelona fue el más reciente ganador del historial con el 2-0 logrado a domicilio el 27 de febrero del año pasado por los tantos de Ousmane Dembélé y Lionel Messi. Sevilla triunfó oficialmente por última vez el 3 de octubre del 2015, en el 2-1 en Sánchez Pizjuán gracias a las anotaciones de Michael Krohn-Dehli, Vicente Iborra y el descuento de Neymar. Aunque los "Sevillanos" no ganan en Camp Nou desde el 15 de diciembre del 2002, en el 3-0 efectuado por el doblete de Mariano Toedtli y Francisco Casquero.

Barcelona vs. Sevilla: ¿cuándo y dónde ver el Clásico por La Liga?

El partido Barcelona vs. Sevilla se llevará a cabo HOY, domingo 3 de abril, con sede en el Estadio Camp Nou, por la jornada 30 de La Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar