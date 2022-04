En el Camp Nou, Barcelona y Sevilla afrontarán un nuevo desafío cuando se midan HOY, domingo 3 de abril, en el marco de la jornada 30 de La Liga de España. A continuación, conoce las diferentes opciones para ver EN VIVO el partido por TV o las plataformas de streaming para seguir ONLINE el duelo, donde los dos equipos buscarán acercarse hacia la cima de la tabla.

+ Barcelona vs. Sevilla por La Liga de España: formaciones, dónde ver EN VIVO y minuto a minuto

Barcelona vs. Sevilla: qué canal de TV transmite el partido por La Liga de España

El encuentro será transmitido para Sudamérica (excepto Brasil) a través de la señal de DirecTV Sports (Canales 610 -SD- y 1610 -HD-), mientras que será emitido para Estados Unidos por ESPN+.

Además, se podrá ver desde México por SKY Sports y, en España, mediante M+ LaLiga (M46 0110), M+ LaLiga UHD (M440 0111), M+ LaLiga 1 (M47 0112) y LaLiga TV Bar.

+ Barcelona vs. Sevilla: alineaciones confirmadas para el partido por la fecha 30 de LaLiga de España

Barcelona vs. Sevilla: cómo ver ONLINE el partido por La Liga de España

En Sudamérica, a excepción de Brasil, el compromiso se podrá seguir mediante la plataforma DirecTV Go.

+ Barcelona vs. Sevilla por La Liga de España: horario y canales de TV del partido

Barcelona vs. Sevilla: cuándo y a qué hora juegan por La Liga de España

El partido Barcelona vs. Sevilla se llevará a cabo HOY, domingo 3 de abril, en el Camp Nou.

Horario por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar