Champions League: Tras el 3 a 0 al Bayern Munich, Pep Guardiola no declaró lo que se esperaba

El Manchester City tiene un pie adentro de la Semifinal de la UEFA Champions League con el triunfo por 3 a 0 sobre el Bayern Munich en el Etihad Stadium (goles de Rodrigo, Bernardo Sila y Erling Haaland), a pesar de que todavía resta el duelo de vuelta en el Allianz Arena. Sin embargo, Pep Guardiola, más allá de la gran actuación de sus dirigidos, admitió que no la pasó nada bien.

''No ha sido cómodo. Emocionalmente estoy destrozado. He perdido diez años hoy. Ahora tengo que relajarme, tener un día libre y preparar el partido contra el Leicester", expresó el entrenador catalán en clara alusión a las presiones que tiene en el conjunto británico con la competencia continental en la que solo obtuvo un subcampeonato (2020/2021).

De todas formas, sí dio lugar a los halagos para quienes hicieron posible el 3 a 0 del Manchester City al Bayern Munich de Thomas Tuchel:"Ha sido un gran partido de Champions entre dos grandes equipos. Estuvo muy parejo durante 55 o 60 minutos. Marcamos un golazo mediante Rodri, pero no pudimos controlar los espacios, con Musiala y Gnabry. Quizás en los 10-15 primeros minutos de la segunda parte ellos estuvieron mejor y tuvieron sus oportunidades, pero después ajustamos y en la recta final fuimos mejores".

Para cerrar, Pep Guardiola advirtió que si bien la diferencia conseguida es importante, la serie todavía no está terminada: "Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido. Para eliminar a estos equipos hay que hacer dos buenos partidos, no uno...''.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Munich y Manchester City?

Bayern Munich y Manchester City, luego del 3 a 0 a favor de los ingleses en el Etihad Stadium, definen su llave de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023 el próximo miércoles 19 de abril a las 21:00 horas de Europa Central en el Allianz Arena.