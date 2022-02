Durante 15 años han competido por ser el mejor del mundo y en lo que son los últimos cartuchos de su carrera, más de uno se ilusiona con verles jugar juntos algún día. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no viven momentos sencillos en Manchester o Paris, pero en el Reino Unido aseguran que hay intención de unirles.

Portugués y argentino cambiaron de club a mediados del 2021 para volver a sentirse parte de la élite de un futbol que desde 2018 no cuenta con ninguno para las grandes citas europeas. United y PSG les abrieron las puertas, pero las cosas no han ido como se pensaba del todo. Lesiones, cambios de entrenador, sistemas y por supuesto el paso del tiempo ha pesado a quienes en Inglaterra esperan ver juntos desde el 1 de julio.

¿Pero cómo? Se preguntarán todos los que deseen ver este sueño hacerse realidad en Europa y no un exótico destino sin el nivel de competencia de la élite. The Sun y The Mirror aseguran que si CR7 no puede entrar a la próxima UEFA Champions League con Manchester United va a abandonar a los Red Devils y que solo existe un destino para sus más de 37 años.

Un golpe económico sin precedentes

Ambos portales ingleses apuntan que PSG solo iría a la carga por el luso si es que Kylian Mbappé se acaba marchando al Real Madrid. Leonardo y Al-Khelaifi verían en Cristiano no solo un crack para marcar goles, seguir apostado por la Champions o profesionalizar a sus compañeros, sino una maquina de hacer dinero tal y como ocurriese con Messi.

Unir a portugués y argentino sería un golpe al mercado de fichajes, al económico y la posibilidad de cumplirle un sueño a todos los millones que han disfrutado de su fútbol en la última década. Habrá que esperar a mayo, pero The Sun y The Mirror no lo ven ni mucho menos imposible. ¿Nacerá el tridente Neymar, Messi y CR7?