Álvaro Rodríguez otra vez se transformó en uno de los principales protagonistas en un partido del Real Madrid, a pesar de los escuetos minutos que le brindó Carlo Ancelotti. Ya lo había sido frente al Osasuna (encuentro en el que ingresó a los 88 minutos y registró dos asistencias, una de ellas a Vinícius, que finalmente inconvalidó el VAR, y la otra a Marco Asensio) y ahora lo fue vs. Atlético de Madrid.

Alrededor del delantero charrúa, que en este caso ingresó a los 77, pasó de todo. Hasta entonces iba 0 a 0. En su primera intervención, perdió en la marca a su compatriota Jose María Giménez que anotó el tanto para los colchoneros. Pero siete minutos más tarde se reivindicó al cabecear en el área defendida por Jan Oblak y, de esa manera, le otorgó la igualdad al Merengue.

Pero estos instantes son apenas los primeros episodios de un vínculo que, evidentemente, estaba marcado por el destino. Es que los primeros contactos de Álvaro Rodríguez con el Real Madrid no dieron indicios de que sus caminos pudieran volver a cruzarse. Así lo reveló el periódico Marca este domingo por la mañana, con un documento sobre la que fue la primera citación del club español al uruguayo.

Rodríguez, en 2017, recibió en su casa en Gerona la convocatoria para una prueba en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. ''Deberás presentarte a la hora de la prueba con esta carta en la Ciudad del Real Madrid (...) provisto de botas de tacos de goma, medias de deporte (preferiblemente blancas) y toalla, pudiendo ir acompañado de dos familiares. Se ruega no traer a las pruebas ropa deportiva del Real Madrid, por confusión con la que prestamos para los partidos".

Pero la carta incluía una condición sine qua non: "Necesitamos que traigas firmada una de las siguientes autorizaciones según corresponda. La izquierda si estás en algún equipo federado (firmada por el equipo). La de la derecha si no es así". El atacante, que por aquel entonces despuntaba sus habilidades en el Girona, no fue provisto de dicho permiso.

No obstante, en julio de 2020, se daría la transferencia. De ahí en más, las cosas se fueron acomodando para él. En resumen, nueve tantos en 33 partidos con el Castilla, cinco goles en ocho presencias con la Selección de Uruguay Sub 20 y las primeras llamadas de Carlo Ancelotti para el equipo principal, en el que lleva asentado en dos cotejos una anotación y una asistencia.