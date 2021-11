Álvaro Morata la empujó, Gavi volvió a ser una bestia y Luis Enrique se quitó un peso de encima. Así podríamos resumir la noche de España ante Suecia ayer en la Cartuja de Sevilla por el final de las Eliminatorias UEFA. La Roja ya está en Qatar 2022 y los medios festejan en sus portadas una nueva participación en la máxima cita de este deporte. Medio Oriente espera a los ibéricos.

"Me he quitado una mochila de 100 kilos. He sentido mucha más presión en estos últimos partidos que en el Europeo o en la Nations League. Cuando tienes que conseguir algo que parece fácil o lo tienes que hacer por historia te cargas de presión. Hemos trabajado el aspecto psicológico y hemos transmitido a los jugadores la confianza necesaria. Hemos generado lo suficiente para ganar el partido", analizaba Luis Enrique tras el partido.

Las portadas de los medios

“Mundial, Al Mundial, Fiesta Mundial y España es Mundial”, fueron los titulares elegidos por MARCA, AS, Sport, Mundo Deportivo, Sport y Super de Valencia para inmortalizar en sus portadas una nueva clasificación de la Roja a la Copa del Mundo. Una donde los hombres de Luis Enrique seguramente no sean favoritos, pero donde al igual que en la Euro o la Nations League, seguro darán bastante guerra a sus rivales.

Las tertulias de la mañana en los medios también reconocieron su ‘derrota’ ante Luis Enrique, quien durante meses fue el más apuntado por la prensa a la hora de buscar un responsable por ese flojo arranque de España en las Eliminatorias. Varios meses después de aquella derrota ante Suecia como visitante, reconocen que el asturiano se ha ganado toda la confianza del pueblo futbolero.

“Luis Enrique, te lo mereces o Toda tuya, Lucho y A los pies de LE”, fueron algunos de los títulos de las notas de opinión en medios como MARCA o AS a lo largo de la mañana europea. España festeja por una clasificación al Mundial y si bien hay margen de sobra, La Roja contará con un año de trabajo sin presiones para buscar todo en Qatar 2022.