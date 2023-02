Medios y periodistas afines al Real Madrid largaron toda su furia contra la FIFA, Argentina y Lionel Messi por los premios The Best.

En Madrid están que trinan por los The Best: bronca con la FIFA, Argentina y Lionel Messi

En la previa de los premios The Best, Real Madrid hizo filtrar que ninguno de sus integrantes se haría presente en la gala que se desarrolló en París. En primer lugar, porque estaban en desacuerdo con la decisión de la FIFA de no incluir a Vinícius Junior entre los candidatos a confeccionar el once ideal del 2022. Y en segundo término, porque tenían ciertos indicios de que Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, arrasaría con todos las categorías en la que estaba nominada.

Con el resultado puesto de la condecoración que entrega la entidad que regula el fútbol a nivel mundial (el 30 del París Saint-Germain venció a Karim Benezema como Mejor Jugador, Emiliano Martínez a Thibaut Courtois como Mejor Portero y Lionel Scaloni lo propio sobre Carlo Ancelotti como Mejor Entrenador) los medios y periodistas declarados afines a la Casa Blanca descargaron toda su furia.

Por un lado, el sitio Defensa Central tituló ''El robo del año: Messi le quita el The Best a Benzema por siete partidos''. Por su parte, el periódico Marca, a través del periodista José Félix Díaz, en un artículo descriptivo sobre los premios desarrollados este lunes 27 de febrero, lanzó: ''La FIFA le debe una a Karim Benzema y, por extensión, al Real Madrid''.

En la misma línea, Tomás Roncero de AS inició tranquilo en comparación con lo que expresó en su texto. ''El desprecio a una gesta histórica'', fue el rótulo de un escrito que le apunta también al presidente de la FIFA: ''El club hizo bien en no mandar una delegación importante para asistir a este ninguneo a su historia y grandeza. Que se quede Infantino bailando un tango junto a los premiados. El mejor premio de los madridistas está en la vitrina de sus corazones, que es la réplica irrepetible de la 14ª''.