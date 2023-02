David Alaba eligió a Lionel Messi en The Best y complicó su presente en el Real Madrid

Los premios FIFA The Best estuvieron llenos de perlitas. Una de ellas, la elección de David Alaba que colocó a Lionel Messi por encima de su compañero Karim Benzemá para el galardón a Mejor Jugador. En el Real Madrid no lo pueden creer...