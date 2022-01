Christian Eriksen es una de las figuras del fútbol de Dinamarca, quien precisamente jugando para su equipo nacional, sufrió un desmayo en lo que fue el primer partido de la Euro ante Finlandia. Sin embargo, el futbolista se hace ilusiones con jugar el Mundial.

En los próximos meses de noviembre y diciembre se jugará la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Dinamarca fue el primer equipo europeo en sentenciar su paso en 2021 y el jugador, que ahora se encuentra sin equipo, quiere hacer parte del plantel convocado.

Luego de su salida de Inter, equipo italiano al cual renunció luego de que la Liga de Italia le impidiera jugar con un elemento de protección, habló para la cadena de televisión pública de Dinamarca DR, y señaló con contundencia que: "quiero jugar al fútbol. No hay razón para no hacerlo".

Y claro, como no hacerlo si estaba cerca, pero no lo pudo hacer con el cuadro lombardo, por esa razón en la entrevista señaló que a nivel internacional, con su equipo patrio, “mi objetivo es jugar el Mundial de Qatar. Puedo volver... después hace falta que me convoquen".

El futbolista también demuestra que continúa con su tremendo talento para jugar fútbol y por ese motivo se dejó ver en un video en el que patea un tiro libre con el buen estilo que lo caracteriza. De hecho, finalmente en su entrevista añadió que: "(Los médicos) Me dicen que estoy bien. Dicen que todo está OK. Que todo está estabilizado, por lo que tengo la impresión de que tengo la luz verde para poder volver a jugar a fútbol".

Ahora mismo, el futbolista entrena de manera personal en la sede de Odense, club danés, que manifestó que Christian Eriksen, mediocampista de 29 años, está allí en el lugar deportivo, pero que no está entrenando a la par de los futbolistas del primer equipo.