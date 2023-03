Una vez más, Antonio Conte ha quedado a deber en la Champions League. Tottenham ha quedado fuera de la competencia en octavos de final, luego de caer en el global ante AC Milan con el empate de este miércoles. Richarlison se ha quejado públicamente tras haber iniciado en el banquillo en ambos partidos de la fase.

Richarlison está teniendo una temporada para el olvido. El brasileño no ha marcado goles en lo que va de temporada en la Premier League y partió desde el banquillo en ambos partidos de los octavos de final ante AC Milan. Poco pudo hacer para evitar la caída de los Spurs.

El atacante se mostró sumamente frustrado ante la prensa tras la eliminación. El jugador no tuvo filtros al quejarse de las pocas oportunidades que le está dando el entrenador, Antonio Conte. Richarlison criticó fuertemente las decisiones del DT.

Declaraciones explosivas de Richarlison

"No entendí la decisión de Conte de dejarme fuera del equipo titular. Estaba en un momento positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banquillo. Ayer (martes) me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez" dijo el jugador.

El futbolista de la Canarinha aseguró que estaba en condiciones para partir desde el once inicial ante los rossoneri. "Soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo. Esta temporada es una mierda".