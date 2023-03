La Champions League cierra la instancia de octavos de final en lo que es el avance de la competición más importante que posee el viejo continente. Hasta el momento, los que ya tienen el boleto garantizado a la siguiente fase son Bayern Múnich, Milan, Benfica y Chelsea, además de que el resto de los partidos se podrán observar en Star+.

Son cuatro los lugares restantes van a estar disputándose el Manchester City vs. Leipzig, Porto vs. Inter (ambos cotejos para el día martes 14 de marzo), en tanto que Real Madrid vs. Liverpool y Napoli vs. Frankfurt lo harán el miércoles 15. Todas las series comenzaron de muy buena forma y prometen cerrarla de la misma sintonía.

Pero ante la posibilidad de que algunos cruces puedan terminar empatados en cuanto al resultado global, lo que vamos a repasar es cómo se definen los partidos en caso de haber igualdad. Recordemos que la Champions League eliminó el desempate mediante el gol de visitante, por lo que todo se mide por las anotaciones que tanto uno como otro equipo realicen.

¿Hay tiempo extra en los octavos de final de la Champions League?

Hay tiempo extra en los octavos de final de la Champions League, es una instancia que no se borró y que dice presente para cada una de las fases de eliminación que posee la competición. Recordemos que llegar a la también denominada prórroga implica que se juegen 30 minutos suplementarios, divididos en dos tiempos de 15 cada uno. De persistir el empate, todo desembocará en los penales.