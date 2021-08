Jules Koundé es actualmente jugador de Sevilla, club que ya le habría dado vía libre para que se vaya de la institución andaluz, en la cual ha estado durante los últimos dos años. Sin embargo, fuera de lo deportivo, el defensa central entregó unas declaraciones que dejan mucho para pensar.

En charla con ‘Onze Mundial’, el zaguero central francés indicó y dijo que, "cuando comencé a jugar al fútbol en mi pueblo, éramos muy malos, teníamos un mal equipo y muchas veces perdíamos. Yo no soportaba perder y me estaba volviendo loco".

Pero esa frustración lo llevó a cometer un groso error y a lastimar a su progenitora, por quien manifiesta un profundo afecto, pese a lo sucedido: "tuve un periodo en el que era terrible con mi madre. Recuerdo haberle pateado las piernas. Cuando llegaba a casa me enfadaba y hacía algunas cosas feas, pero ese periodo duró poco".

Dentro de esos recuerdos de niñez, el futbolista parisino surgido de las divisiones menores de Girondis de Bordeaux, indicó que en cuanto a lo escolar pasaba lo siguiente: "en la escuela era un buen estudiante, pero no me gustaba que me cuestionaran sobre cosas en las que no me iba bien".

Y es que no fue siempre un estudiante ejemplar, de hecho, por poco abandona la escuela, "tenía muy buenas notas, pero a veces con un comportamiento al límite. Hubo momentos en que entré en conflicto con algunos profesores. Pero nunca me afectó porque aprobé mis exámenes. Solo fui a la escuela por mi madre, que no quería que renunciara".

Koundé, de apenas 22 años, es una de las novias en el mercado de pases del fútbol de Europa. EL jugador durante las últimas semanas ha sonado para ser nuevo jugador del Chelsea, actual campeón de la Champions League y Supercampeón de Europa, debido a que en la jornada de miércoles venció, por penales, a Villarreal.