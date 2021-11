La dirección deportiva de Juventus continúa trabajando en el fichaje de un nuevo refuerzo para el frente de ataque bianconero y ha aparecido una nueva gran oportunidad. Ante las complicaciones que conlleva el fichaje de Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora se fija en Julián Álvarez, joven estrella de River Plate.

Tras la salida de Cristiano Ronaldo, Juventus se ve en la necesidad de fichar a un delantero. Durante semanas se ha hablado del fuerte interés del equipo de Turín en Dusan Vlahovic. El delantero de Fiorentina ha sorprendido al fútbol europeo y se ha convertido en una de las fichas más codiciadas del mercado.

Si bien Vlahovic es el gran favorito para llegar al Allianz Stadium, la operación no es para nada simple. El delantero serbio ya ha dejado en claro que no firmará la renovación y la Viola está obligada a vender. No obstante, el club de Florencia tiene fuertes ofertas de clubes de la Premier League y Juventus no está en capacidad de igualar la oferta de 80 millones de Arsenal.

Julián Álvarez

Esta situación ha llevado a los bianconeri a buscar alternativas y una de las mejores oportunidades de mercado está en River Plate. Julián Álvarez se ha consolidado como una de las grandes estrellas del fútbol argentino y ya ha llamado la atención de varios gigantes europeos, principalmente AC Milan, Atlético de Madrid y la propia Fiorentina. Ahora Juventus se suma a la carrera según lo informa el diario Tuttosport.

Juan Balbi había adelantado horas atrás que una comisión de Juventus aterrizará en Argentina para seguir de cerca al delantero de 21 años. El artillero tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros, que se estiraría a 25 millones en caso de ser ejercida en los últimos 10 días del mercado.