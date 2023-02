¿Kylian Mbappé iba a jugar o no? La confesión que lo llevó al terreno de juego

PSG y Bayern Múnich jugaron el partido correspondiente a los octavos de final de la Champions League, y al término de los primeros 90 minutos el marcador benefició por la mínima, 1-0, a los alemanes sobre los franceses, quienes en la vuelta tendrán que remar contra la corriente.

Lo cierto es que antes del compromiso estaba la duda de si jugaría o no el astro francés, Kylian Mbappé, el futbolista que arrastraba una lesión desde inicios de febrero y que finalmente lo tuvo en el campo de juego, para los últimos minutos del segundo tiempo.

Cabe recordar que el atacante sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda, en el bíceps femoral en partido de la Ligue 1, frente a Montpellier, el pasado 1 de febrero. Esa dolencia lo tenía en duda para el duelo de la competición internacional, en la cual finalmente hizo presencia.

Lo cierto es que el delantero ingresó al terreno de juego a los 57 minutos y en lugar del joven futbolista de 16 años, Warren Zaire-Emery, quien sin ser mayor de edad tuvo sus primeros minutos en la competición de clubes más importante del mundo. Tremendo.

También hay que decir que desde el ingreso de Mbappé, las cosas comenzaron a salir mejor para los dirigidos por Christophe Galtier, debido a que de esta manera se comenzaron a aproximar más sobre el pórtico defendido por, Yann Sommer, incluso le anularon un gol, por fuera de lugar de un compañero antes de la anotación.

En declaraciones post partido, el futbolista manifestó que: “trabajé día y noche para conseguir jugar hoy”, situación que finalmente se dio y a lo largo de 33 minutos, que fueron suficientes para volver a tomar ritmo y para potencialmente haber cambiado la historia.

Claro está que hubo una revelación bastante particular en Canal Plus, en la cual indicó: “no estaba previsto, no tenía que jugar, pero quería ayudar a mis compañeros”; situación que pese a su dolencia demostró con buenas jugadas en el área rival, a la cual en un par de ocasiones puso en aprietos.

Finalmente indicó en su intervención ante los medios de comunicación que “iremos allí (Múnich) a clasificarnos”; la situación para los parisinos está cuesta arriba teniendo en cuenta que definen la llave en condición de visitante y ante un abarrotado estadio.