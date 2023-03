En pasados días al defensor que solamente ha jugado con la elástica de la Casa Blanca, se refirió a sobre qué sería su vida si no jugara en ese club.

Ahora mismo, Nacho está en incertidumbre ya que su contrato con Real Madrid se vence el próximo 30 de junio, y parece que no hay muchas ganas de renovar el mismo por parte de las directivas del club, creen que el deportista a un hombre ya entrado en años.

El defensor central viene teniendo una temporada bastante interesante, puesto que las lesiones de sus demás compañeros le han permitido tener ritmo de competencia, con el conjunto que es dirigido por Carlo Ancelotti. Además, esa situación le ha repercutido ser convocado a la selección.

De hecho, para el inicio de la clasificatoria rumbo a la Euro 2024, el nuevo director técnico del seleccionado español, Luis de La Fuente, lo citó y posiblemente sea uno de los futbolistas que tenga minutos de juego, en los compromisos correspondientes a las primeras fechas del camino eliminatorio.

Lo cierto es que para el deportista, tal parece que no piensa en un futuro que no se ha ligado al Real Madrid; o al menos parece ser que no se quiere enfrentar ante el equipo de sus amores y del cual él es canterano, y de los más distinguidos. Así que su camino estaría afuera de España.

De acuerdo con información del diario AS, poco se sabe si continuará o no vistiendo la camiseta del conjunto Merengue, sin embargo, desde el medio de comunicación indican que tiene ofertas del balompié el exterior, y que incluso le mantendrían el mismo salario millonario qué tiene con Real Madrid. Situación que podría significar un futuro bastante interesante para el zaguero central, quien también puede oficiar como lateral izquierdo.