Si hay un futbolista que en Real Madrid se ha ganado el respeto de los aficionados, sobre todo durante la presente temporada, ese ha sido Nacho. Sus buenas actuaciones en el equipo de Carlo Ancelotti le abrieron la chance de volver a la selección de España en la primera convocatoria de Luis de la Fuente. En una rueda de prensa, sorprendió al revelar su deseo de jugar con Erling Haaland. ¿Guiño para un fichaje en Manchester City?

Nacho fue consultado sobre uno de los duelos que tendrá España en el inicio de las Eliminatorias para la Euro 2024, ante Noruega, que no podrá contar con Erling Haaland. Precisamente, le preguntaron si le gustaría jugar con el atacante del Manchester City y su respuesta llamó la atención.

"¿Si me gustaría jugar con Haaland? Obviamente", aseguró el defensor de 33 años. Esta frase hace ruido, ya que, de momento, no está asegurada su continuidad en Real Madrid. Su contrato termina en junio próximo y no hay novedades sobre su renovación. Precisamente, éste fue otro de los temas que tocó en rueda de prensa.

"Si llego y el Madrid me dice que no cuenta conmigo, ¿qué hago? A día de hoy, soy feliz. Tener o no tener contrato no va a influir. Hablaré con el club y ambos tomaremos la decisión. Si las cosas van como hasta ahora va a ser muy fácil", deslizó Nacho. De todas maneras, los Merengues no le han hecho ningún tipo de ofrecimiento.

La frase sobre jugar con Erling Haaland podría ser un buen guiño para Pep Guardiola, en caso de requerir un defensor para fichar en el próximo mercado de verano. La polifuncionalidad de Nacho también le permitiría utilizarlo de lateral, algo que suele improvisar el entrenador catalán en Manchester City.