Jurgen Klopp no pudo sostener la cordura una vez terminado el partido en el que el Liverpool perdió ante el Brentford por 3 a 1 por la jornada 19 de la Premier League en el Gtech Community Stadium, resultado que lo aleja cada vez más del líder Arsenal. El entrenador le apuntó, sin vueltas, al arbitraje a cargo de Stuart Attwell.

"El tercer gol no debería haber sido gol... tan fácil como eso. Si alguna vez has jugado al fútbol y has estado en una carrera de pies y te dan un pequeño empujón te caes porque no puedes mantener el equilibrio. Así es y se podía ver eso", expresó el estratega alemán de The Reds ante los micrófonos de la señal internacional bEIN Sports.

En esa misma línea de señalar al colegiado como el máximo responsable de alterar el resultado del Brentford 3 Liverpool 1, Jurgen Klopp arremetió con un frase que, por lo insólita, seguramente quedará en el recuerdo: "Es exactamente lo mismo que hablar con mi microondas, realmente no obtienes respuesta. Siempre es lo mismo".

Próximo partido del Liverpool

El Liverpool Football Club, tras su tropiezo en la Premier League ante el Brentford, jugará en Anfield por la FA Cup contra el Wolverhampton Wanderers. El duelo se llevará a cabo este sábado siete de enero a partir de las 20 horas de Inglaterra. Si los de Jurgen Klopp se quedan con la clasificación avanzarán a los 32vos de Final.