El 2022 ha sido un año lleno de fútbol. Europa, nuevamente, fue el epicentro de las competencias más importantes. Las ligas locales y los torneos continentales han deleitado a todos los fanáticos con los mejores partidos, protagonizados por grandes equipos.

Durante parte de la temporada pasada y la actual, algunos clubes han destacado por encima del resto y han protagonizado los encuentros más importantes, logrando, a su vez, algún título. Así se han metido en este listado armado por Bolavip. ¿Cuáles han sido los mejores equipos de Europa en este 2022?

LOS MEJORES CLUBES DE EUROPA EN 2022

REAL MADRID

Nuevamente, la grandeza del equipo español salió a flote para consagrarse como el mejor equipo de Europa en la temporada 2021-22 al salir campeón de la UEFA Champions League. Pero también lo demostró por ganar LaLiga de España por encima de sus grandes rivales Barcelona y Atlético de Madrid. Consagración perfecta para los 'merengues' con grandes figuras como el reciente Balón de Oro, Karim Benzema, el brasileño Vinicius Júnior, los grandes mediocampistas Luka Modric y Toni Kroos, el uruguayo Federico Valverde y el arquero belga, Thibaut Courtois.

EINTRACHT FRANKFURT

El gran campeón de la Europa League también merece su lugar entre los mejores clubes de Europa este año. Es que los alemanes no sólo levantaron el trofeo de la segunda competencia más importante del continente, sino que lo hicieron con una gran exhibición de fútbol, por momentos, sobre todo ante equipos como Betis y Barcelona, inclusive en el propio Camp Nou. El colombiano Rafael Santos Borré fue una de sus figuras.

MANCHESTER CITY

Uno de los equipos más vistosos del mundo. Pep Guardiola nuevamente ha liderado a una plantilla repleta de figuras, pero que colectivamente demostraron ser de lo mejor en toda Europa. Conquistaron el título de la Premier League, su único de la temporada, pero aún así les alcanzó para ser el mejor equipo de Inglaterra, por encima de Liverpool y Chelsea, entre otros.

LIVERPOOL

Más allá de los méritos de Manchester City, es indudable que Liverpool ha sido protagonista en la temporada 2021-22. Peleó por los cuatro torneos que disputó: ganó la Copa de la Liga de Inglaterra y se quedó a las puertas de la FA Cup y la Champions League, perdiendo en las finales de ambas competencias, mientras que se quedó sin fuerzas en la Premier League y cedió ante los 'Citizens'. De todas maneras, los de Jürgen Klopp han sido de los grandes equipos de este año.

PSG

Los parisinos no tienen rival en Francia. Con el tridente ofensivo más temible de toda Europa: Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé, logró quedarse con la Ligue 1 2021-22. No fue una gran temporada 2021-22, pese a ese título local, ya que sucumbieron en octavos de final de Champions League ante Real Madrid. Sin embargo, su segunda parte del año les alcanza para estar en este listado, ya que no han tenido derrotas desde la llegada del entrenador Christophe Galtier y ya ganaron la Supercopa de Francia.

AC MILAN

Tras once años sin lograr un título de Serie A, finalmente, AC Milan gritó campeón superando a su rival de toda la vida, Inter. El equipo de Stefano Pioli ha sido un equipo muy contundente, con un buen funcionamiento y orden, destacándose figuras descollantes en las personas de Rafael Leao, Sandro Tonali, Theo Hernández y hasta un Zlatan Ibrahimovic, que volvió para lograr una nueva consagración con los milanistas.

NAPOLI

Más allá del título de Milan, hoy por hoy, el mejor equipo de Italia es Napoli, quien es actualmente el líder de la Serie A 2022-23 y está invicto con 13 victorias y dos empates. A esto le sumamos que en la UEFA Champions League terminó como líder de su grupo superando a Liverpool, Ajax y Rangers. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el nigeriano Victor Osimhen y el polaco Piotr Zielinski destacan entre sus figuras.

REAL BETIS

Tuvieron que pasar 17 años para que Real Betis gane una Copa del Rey en España. Este título para el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini consagra una temporada de ensueños, que hasta lo tuvo cerca de pelear por la UEFA Europa League (fue eliminado por el campeón Eintracht Frankfurt). Sin grandes nombres, pero con un funcionamiento colectivo que complica a cualquier equipo, los 'béticos' han sido de los mejores clubes de Europa.