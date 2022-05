De a poco, a medida que se va terminando la temporada en el fútbol de Europa, el mercado se va calentando y, obviamente, Inter, uno de los grandes del continente, quiere dar el golpe sobre la mesa y fichar por todo lo alto para volver a ganar protagonismo tanto local como internacionalmente.

Y es que por su ubicación y la sumatoria de puntos, Inter, aseguró en esta campaña su avance para la próxima Champions League a disputarse. De nuevo dirán presente en la competición de clubes más importante de tierras europeas.

Lo cierto es que antes de que oficialmente se abra la ventana de pases de verano, por las toldas del cuadro italiano han sonado varios nombres de peso, pero que francamente se ven complicados para que fichen, debido a su alto valor en el mercado.

Por ejemplo, ese es el caso de Romelu Lukaku, el delantero belga, quien supo toca la gloria con el elenco Neroazzurro en temporadas anteriores, pero que luego de su ida a Chelsea (la temporada que termina) no convenció en el cuadro inglés y hasta en la parte mental, no le va muy bien. No obstante, es complejo su vuelta.

De otro lado, otro rumor de los que se habla es el caso del talentoso y experimentado mediocampista, Juan Mata, actualmente en Manchester United, sin embargo, su futuro estaría fuera de la institución inglesa, que ahora será dirigida por Erik ten Hag.

Posibles fichajes de Inter: