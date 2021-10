Ligue one

¿Hay caso Messi en PSG? No de momento, pero en la capital francesa empiezan a rascarse la cabeza con el rendimiento del argentino. Pese a las victorias y su emergente conexión con Kylian Mbappé, desde la Galia se muestran preocupados por la ‘poca’ injerencia del rosarino en el macroproyecto de Nasser Al-Khelaifi y buscan soluciones tanto tácticas como de señalamiento para entender por qué de momento, la Pulga no despega.

El empate ante Marsella (donde PSG se quedó con unos menos) volvió a exponer que todavía Lionel no termina de encontrar su sitio en Paris. Medios como L’Equipe cuestionan su lugar en el campo y aunque si bien reconocen que toda adaptación necesita tiempo, tampoco exculpan al rosarino de lo visto hasta acá.

Con 3 goles en 7 partidos de lo que vamos de temporada, los números de Messi no invitarían a pensar en un mal rendimiento de lo que es su primera aventura fuera del Barcelona. A pesar de ese promedio de 0.43 tantos por encuentro, lo que preocupa en la capital es la poca participación que tiene en el juego del equipo.

¿Quién tiene la culpa?

"Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado. Yo lo prefiero en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha. Yo lo estoy pasando mal. En el centro puede dar ritmo. Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos [Messi, Mbappé y Neymar] puedan jugar juntos”, declaraba Thierry Henry horas atrás.

Por su parte, L’Equipe asegura que el nivel del argentino no solo tiene que ver con la posición que Mauricio Pochettino le ha dado en su esquema, sino con la explosión de un Kylian Mbappé que por una cuestión generacional se ha quedado con el cetro del equipo. Se preguntan si un cambio de formación, con la Pulga de enganche, podría darle algo más de juego a un tridente que de momento no termina de generar ese miedo que Europa esperaba sentir por estas épocas.

Por último, también hay señalamientos para Neymar. El brasileño estaba llamado a ser el principal socio de Messi en Paris luego e haber coincidido y brillado juntos durante varios en Barcelona. Lejos de ser ese escudero de otras épocas, L’Equipe le coloca como uno de los responsables del bajo momento del 30. ¿Quién tiene la culpa?