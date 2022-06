Pablo Torre es presente y futuro del balompié español ahora tendrá la gran oportunidad de mostrar todo su potencial al ser nuevo jugador de Barcelona. precisamente en su primer contacto con el entrenador de la institución, Xavi Hernández, hubo una particular declaración.

Y es que todo se dio muy rápido para su llegada a la institución Culé, la cual pretendió sus servicios desde hace un considerable tiempo y era el sueño del futbolista de 19 años. En conversación con el tiktoker, Adri Contreras, reveló cómo se dio todo.

"Fue rápido. A mí me lo dijo mi representante, porque contactó con Mateu Alemany. Estaba concentrado con la Selección en Las Rozas y, ahí, fue cuando me dijeron que tenía videollamada con Xavi. Me explicó el proyecto", pero lo más gracioso estaba por llegar.

Justamente en la conversación con el timonel, quien está encargado de encaminar por mejor rumbo al cuadro Blaugrana, el joven deportista manifestó que mientras estaba en la videollamada con el estratega: "estaba cagado". Y es que no es para menos, estaba hablando con una de las leyendas del fútbol español. Sin embargo, relajado porque lo trató: "como si fuese un hijo suyo".

Pero como es una de las joyas de la corona del fútbol ibérico, no solamente el equipo azulgrana lo contactó para contar sus servicios, y fue uno de los grandes de esa Liga que se interesó por contar con él para la próxima temporada. Fue nada más y nada menos que Real Madrid.

"Hablé con el Madrid, pero al final mi sueño era jugar y ojalá triunfar en el Barça. El Madrid ofrecía más dinero, pero para mí lo importante era jugar en el Camp Nou y, sobre todo, el proyecto deportivo que me ofreció. Lo tenía claro desde que me llamó la primera vez", sentenció Torre.