La salida de Paul Pogba de Mancheste United ya ha sido confirmada y es de conocimiento público que el jugador no se despide de la mejor manera Old Trafford. Ahora se han revelado unas declaraciones del francés sobre los Red Devils de su documental, a la espera de la confirmación de su regreso a Juventus.

Este viernes 17 de junio saldrá a la luz el documental de Paul Pogba en Amazon Prime Video. Sin embargo, se han filtrado algunos fragmentos del mismo, en los que el futbolista habla de su relación con Manchester United y de la forma en la que sale de Old Trafford.

"Mi proceso de pensamiento es mostrarle al Manchester United que cometieron un error al esperar para darme un contrato. ¿Cómo puedes decirle a un jugador que lo quieres absolutamente y no ofrecerle nada? Nunca he visto eso" son palabras de Pogba en las filtraciones de The Athletic.

En los fragmentos revelados también están las palabras del fallecido agente Mino Raiola. "Debemos tratar de hacerte sentir igual de bien que cuando estás con la selección francesa. Con Francia, tú eres el verdadero Pogba, el Pogba de la Juventus, el Pogba al que todo el mundo ama, pero en el United hay algo bloqueándote".

Palo a Mourinho

Los problemas de Paul Pogba en Manchester United se remontan al ciclo de José Mourinho. En el documental, el futbolista habló sobre cómo vivió el período de The Special One en el banquillo. "No me ayudó. No demostró que me quisiera"