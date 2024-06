Este miércoles 26 de junio quedaron decretados los cruces de los Octavos de Final de la Euro de Alemania 2024 con los últimos dos cruces correspondientes a la tercera jornada de la fase de grupos. Por un lado, Georgia aportó uno de los batacazos de la primera ronda al vencer 2 a 0 a Portugal, mientras que Turquía y Chequia no se quitaron diferencia e igualaron 1 a 1.

De esta manera, en primer término, quedó sentenciada la participación de combinados como Croacia (que venía de obtener el tercer puesto en la Copa Mundial de Qatar 2022) y de Polonia, que a pesar de contar con Robert Lewandowski volvió a decepcionar. También quedaron sin opciones: Hungría, Escocia, Albania, Serbia, Ucrania y Chequia.

En efecto, los que avanzaron como primeros de sus zonas son: Alemania, España, Inglaterra, Portugal, y las grandes sorpresas, Austria y Rumania. Como segundos: Suiza, Italia, Dinamarca, Francia, Bélgica y Turquía. Mientras que los cuatros mejores terceros que adquirieron su boleto para los Octavos de Final, en orden, son: Países Bajos, Georgia, Eslovaquia y Eslovenia.

El jugador y las selecciones de las que se esperaba mucho más en la primera fase de la Euro 2024

Más allá de que su selección clasificó a los Octavos de Final, la gran decepción, por lo menos en el primer tramo de la competencia, fue, sin lugar a dudas, Cristiano Ronaldo. El bicho, a pesar de participar de los tres cotejos de la Zona F, todavía no pudo convertir. No obstante, vale remarcar que sí asistió a Bruno Fernandes y, de esa forma, con 8, se transformó en el máximo asistidor de la historia de la Euro.

Por otra parte, Inglaterra y Francia, que llegaron como los dos máximos candidatos para ganar el torneo, también dejaron bastante que desear. Los comandados por Gareth Soutgate, anotaron solo dos goles, vencieron en la primera fecha a Serbia y empataron con Dinamarca y Eslovenia. Sin embargo, sacaron boleto para los Octavos como primero de su grupo.

Ahora bien, en el caso del equipo de Didier Deschamps, al dejar cuatro puntos en el camino en las igualdades con Polonia y Países Bajos. De todas maneras, en el mano a mano, el elenco galo suele crecer. Incluso, esta percepción se sostiene a pesar de que Kylian Mbappé se encuentra averiado por la fractura que sufrió en su nariz.

Así quedaron conformados los Octavos de Final de la Euro de Alemania 2024

Por un lado: España vs. Georgia, Alemania vs. Dinamarca, Portugal vs. Eslovenia y Francia vs. Bélgica.

Por el otro: Rumania vs. Países Bajos, Austria vs. Turquía, Inglaterra vs. Eslovaquia y Suiza vs. Italia.

Es decir, por un lado de la llave, potencias como España, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica se dirimirán un solo lugar en la Final que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Berlín el próximo 14 de julio. Por el otro, se presume que Inglaterra e Italia podrían revivir la Final de la edición 2020 (jugada en 2021), pero en los Cuartos de Final.4

¿Cuándo se juegan los partidos de los Octavos de Final de la Euro 2024?

Sábado 29 de junio a las 18 horas CET: Suiza vs. Italia.

21 horas CET: Alemania vs. Dinamarca.

Domingo 30 de junio a las 18: Inglaterra vs. Eslovaquia

21 horas: España vs. Georgia.

Lunes primero de julio a las 18 hs: Francia vs. Bélgica

21 hs: Portugal vs. Eslovenia.

Martes 2 de julio a las 18: Rumania vs. Países Bajos.

21 hs: Austria vs. Turquía.