Resulta habitual conocer algunas polémicas en torno a los principales futbolistas de Europa. Sin embargo, en esta oportunidad, se ha dado a conocer un gran escándalo en torno a un equipo arbitral. Los designados para impartir justicia en el encuentro entre AEK y Aris de la Stoiximan Superliga (Grecia) están bajo la lupa por su comportamiento en un avión.

Este domingo 9 de abril se jugaba el partido entre AEK y Aris por la cuarta fecha de los playoffs de la Stoiximan Superliga. El encuentro en el Estadio Agia Sofía de Atenas acabó con marcador 3-1 en favor de los locales, pero hubo una polémica que antecedió el partido.

El árbitro polaco, Pawel Raczkowski era el designado para impartir justicia en el encuentro de este domingo. Este iba a ser acompañado por Radoslav Siecka, Adam Kupcik como asistentes y Krzysztof Jakubik en la sala de VAR. Sin embargo, estos fueron suspendidos.

Incidentes en el vuelo

Distintos medios griegos, replicados por el diario Sport, reportaron lo ocurrido con Pawel Raczkowski, que había sido invitado a dirigir un partido en Grecia. El equipo arbitral habría consumido grandes cantidades de alcohol en el vuelo y habrían peleado con otros pasajeros en el avión. Por esto, la liga griega decidió designar a un nuevo equipo arbitral para el encuentro.

El caso está siendo llevado por la policía de Grecia y podría haber consecuencias para los colegiados por su presunta actitud durante el vuelo. Sin embargo, estos han negado la versión difundida por la prensa griega, asegurando que fueron atacados por hinchas de Pantathinakios.

"Fui atacado por un aficionado del Panathinaikos después de aterrizar en Atenas. Me escupieron y me golpearon. Este hombre estaba borracho y dijo que me destruiría en la prensa. Se levantó de su asiento y dijo que es del Panathinaikos y que nos destruirá. Era un hombre borracho y agresivo" fueron declaraciones del juez principal tomadas por el medio polaco, TVP Sport.