Conocé, a continuación, por qué Neymar Jr no jugará en el París Saint-Germain vs. Bayern Munich por Champions League.

¿Por qué no juega Neymar en el Bayern Munich vs. PSG?

El Bayern Munich recibe al PSG, por la revancha de los octavos de final de la Champions League, HOY, miércoles 8 de marzo, en el Allianz Arena. Este duelo será emitido por Star+ para Latinoamérica (excepto México y Brasil).

Y para este enorme compromiso, el París Saint-Germain sufrirá la dura baja de Neymar, la estrella brasileña. A continuación, te contamos cuál es el motivo de su ausencia y todos los detalles.

La razón por la que Neymar no estará en el encuentro es porque será operado del tobillo derecho, lo que le demandará entre tres y cuatro meses de recuperación. De esta manera, el ex Barcelona y Santos no volverá a jugar hasta la próxima temporada. La lesión de Neyse produjo en el partido contra el Lille, de la Liga de Francia, el pasado 20 de febrero.

“Neymar Jr. ha tenido varios episodios de inestabilidad en su tobillo derecho en los últimos años. Tras el último esguince, ocurrido el 20 de febrero, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó una cirugía para reparar los ligamentos, con el fin de evitar el riesgo de lesiones recurrentes. Todos los expertos consultados confirmaron la necesidad del procedimiento”, decía el comunicado del PSG.

Tras esto, el elenco de Galtier será comandado en ataque por Lionel Messi y Kylian Mbappe, las dos máximas esperanzas para revertir el 1-0 que sufrió como local en el duelo de ida.