Llegó el momento para el inicio del campeonato en el ámbito inglés dentro de una temporada 2022-23 que es muy distinta a cualquier otra, en este caso lo que es el desarrollo de la Premier League. Los protagonistas de uno de los partidos más importantes lo tendrán a dos cuadros de diferentes contextos, por lo que te contamos el Pronóstico de Liverpool vs. Fulham de cara al duelo del sábado 6 de agosto, con sede en Liverpool.

Liverpool vs. Fulham: Historial y enfrentamientos recientes entre sí

Contabilizando todas las competiciones nacionales, son 71 encuentros registrados entre sí de forma oficial en la historia, de los cuales 41 triunfos corresponden a los "Reds", en tanto que 13 victorias pertenecen a los "Cottagers" y completan 17 igualdades. Cuando se midieron por última ocasión el 7 de marzo del 2021, lo cierto es que Fulham se impuso por la mínima diferencia de visitante gracias al gol de Mario Lemina.

¿Cómo llegan Liverpool vs. Fulham al partido?

Dentro de la realidad local, los "Reds" vienen de afrontar una temporada muy buena, principalmente porque fueron escoltas en la Premier y Champions League, además de ser campeones en la EFL y FA Cup, agregado a la reciente Community Shield. El cuadro que ostenta al alemán Jürgen Klopp como entrenador sumó a Fábio Carvalho, Darwin Núñez y Calvin Ramsay ante la ida de Sadio Mané como el máximo exponente de las seis bajas.

Pasamos a la parte de los "Cottagers", el cuadro que nuevamente consiguió el ascenso hacia la máxima categoría del fútbol inglés, sabiendo que en la temporada 2020-21 había descendido al Championship. Sabiendo que todavía pueden arribar más incorporaciones, los liderados por el portugués Marco Silva se reforzaron con Bernd Leno, Andreas Pereira y João Palhinha, entre otros, ante las idas de Carvalho y Jean Michaël Seri, con algunos destacados de las ocho bajas.

En cuanto a algunas declaraciones a tener en cuenta, Klopp salió a defender al uruguayo Núñez ante las críticas del impacto de su fichaje por el dinero invertido, que ronda los 100 millones de euros contabilizando los bonus. "Tenemos a Fábio Carvalho y Darwin Núñez, dos grandes jugadores. Sin embargo, no jugamos muy bien en la primera parte, pero no solo ellos, hablo de todo el equipo. Los delanteros viven de lo que pueda generar el equipo, no fue fácil para Darwin. La pretemporada no está pensada para valorar el impacto de los fichajes", manifestó.

Probables alineaciones de Liverpool vs. Fulham

Liverpool: Adrián; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andy Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp.

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Tim Ream, Tosin Adarabioyo, Joe Bryan; Andreas Pereira, Joao Palhinha, Harrison Reed; Harry Wilson, Aleksandar Mitrovic y Bobby Reid. DT: Marco Silva.

Pronóstico final para Liverpool vs. Fulham

Orientándose hacia el duelo de los Reds vs. los Cottagers, el máximo favorito a quedarse con el partido es el Liverpool, que parece dispuesto a llevarse un triunfo con autoridad contra un equipo que debe volver a acostumbrarse al ritmo y exigencia que demanda la máxima categoría.