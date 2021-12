Real Madrid: Thibaut Courtois, un 'The Best' olvidado por FIFA

El liderato del Real Madrid con 7 puntos de ventaja sobre sus rivales no se entiende sin sus atajadas. Contra Athletic de Bilbao volvió a demostrar que pocos arqueros en el mundo se encuentran ahora mismo con su nivel. Estamos hablando de un Thibaut Courtois cuyas últimas actuaciones hacen a más de uno preguntarse por qué es el gran olvidado de FIFA para los premios The Best.

Su evolución en el arco del Bernabéu parece haber llegado a su punto más alto. Cada encuentro del Real Madrid cuenta con las atajadas de un Courtois que viene asumiendo galones de capitán en un plantel que confía plenamente en el belga. Contra los vascos cerró otra noche de oro donde Raúl García, Williams y Muniain se estrellaron con un muro de dos metros que no convenció a FIFA para The Best.

El belga se quedó por fuera de los nominados para la gala del 17 de enero, donde si estarán Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy, Manuel Neuer y Kasper Schmeichel. Todos grandes porteros, pero ninguno con los números de Courtois en lo que vamos de temporada.

Sólo Diego López, Dituro, Maximiano, Ledesma y Dimitrievski han tenido más trabajo que el belga en LaLiga, donde Courtois ya ha atajado 42 de los 55 remates que ha recibido a puerta. Un 72% de efectividad bajo los tres palos para un portero que si miramos las cinco grandes ligas europeas, supera a todos los nominados al The Best en este apartado.

Las declaraciones de discordia

Más de uno se pregunta ahora mismo si sus críticas a FIFA y UEFA del pasado mes de octubre tienen algo que ver con una nominación que parecía más que asegurada. Tras el encuentro entre Bélgica e Italia por el tercer puesto de la Nations League, Courtois pegada a todos: “Este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero y tenemos que ser honestos al respecto. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra”.

"Solo lo jugamos porque significa dinero extra para la UEFA. Mire cuánto han cambiado las alineaciones de ambos equipos. Si ambos equipos hubieran estado en la final, otros jugadores habrían jugado en la final. Eso solo demuestra que jugamos demasiados partidos. Ellos (la UEFA) crearon un trofeo adicional (Conference League). Siempre es lo mismo. Te puede molestar que otros equipos quieran una Superliga, pero los jugadores no les importan. Ellos sólo se preocupan por sus bolsillos, por el dinero", fueron las palabras de un portero que en el mejor momento de su carrera, se queda por fuera del The Best. ¿Coincidencia?