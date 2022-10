Real Madrid vs Barcelona: las bajas para el clásico

El estadio Santiago Bernabéu será testigo del encuentro entre Real Madrid y Barcelona, los dos equipos más representativos del fútbol español, que chocan en el marco de la novena fecha de la Liga de España. Sin embargo, en el duelo habrá ausencias.

Lo particular de este duelo será que ambos equipos llegan igualados en puntos en el frente de la tabla de posiciones de LaLiga. Tanto Merengues como catalanes tienen 22 puntos, pero los Blaugranas ganan la posición por gol diferencia, en el que están mejor parados a comparación de sus rivales.

De otra parte, cabe recordar que al ser el primer partido entre ambos en lo que va de la campaña 2022/2023, hay varios jugadores que podrían debutar en el cotejo, sin embargo, por ambos lados hay dudas de si jugarán o no en el compromiso, debido a dolencias.

Por el lado de la Casa Blanca, está en duda el defensa central, recién llegado de Chelsea, Antonio Rudiger, quien en partido de la Champions League, fue héroe, pero salió golpeado por un fuerte choque con el arquero de Shakhtar. Tuvo 20 puntos de sutura y desde el club diseñan una máscara protectora para que llegue al cruce con los Blaugranas.

En el lado de los dirigidos por Xavi Hernández, son varias las nuevas caras que no estarán presentes. De hecho, son tres los futbolistas que no jugarán el importante partido y que apenas llegaron en el mercado de verano. Precisamente, son tres defensores los que no estarán.

Bajas de Real Madrid y Barcelona para el clásico