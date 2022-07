A pesar que parecer ser el destino inglés más factible para Cristiano Ronaldo, Thomas Tuchel no está del todo convencido de que sea un gran fichaje para su equipo.

Uno de los destinos probables de Cristiano Ronaldo es el Chelsea, desde la reunión de Jorge Mendes con la nueva administración del club azul, pero desde la dirección técnica del primer equipo, ¿hay el convencimiento para que Cristiano llegue a Stanford Bridge?

Según informa el diario Mail "Tuchel no está convencido de la incorporación de Ronaldo, ya que no encajaría de forma natural en el ataque de su equipo", el entrenador busca un ataque fluído y no buscar constantemente el área para encontrar a Crsitiano.

Las opciones que tiene en el ataque el Chelsea, son Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner y Christian Pulisic, ahora, falta oficilizar, pero se sumará Sterling, con ellos, la idea de Tuchel es un ataque en bloque y con pelota dominada.

Romelu Lukaku se fue al Inter de Milán, no ha sido el aporte que esperaban los Blues, tampoco Tuchel, y es que su caracteristíca de delantero centro ha quedado hueco, pero Tuchel ha buscado reforzar el equipo con un delantero como Sterling, que no tiene como principal caracteristíca ser un nueve de área.

Thomas Tuchel fue consultado sobre la llegada de Cristiano al Manchester el año pasado y dejó en claro su postura en ese momento: "Cristiano es uno de los más grandes que ha jugado alguna vez a este juego y lo demuestra cada vez que está en el campo, es un gran punto de referencia y tiene una gran personalidad. Pero puedes ganar partidos y ser un equipo fuerte sin Cristiano Ronaldo".