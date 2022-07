El equipo de la capital inglesa pica en punta para quedarse con los goles del luso, quien tiene decidido dejar Manchester United en las próximas semanas. Dicho esto, no todos están convencidos de que Cristiano Ronaldo recale por Chelsea.

El futuro de Cristiano Ronaldo es ahora mismo el gran tema de conversación de toda la Premier League, donde el luso ha dejado en claro en las últimas horas que su deseo de abandonar Manchester United es más que una simple posibilidad. Chelsea es quien más fuerte suena para quedarse con los goles del atacante, pero no todos en The Bridge están por la tarea de ver a CR7 en la capital inglesa.

No hubo encuentro con Erik Ten Hag gracias a que el portugués acusase problemas personales que le hicieron no acudir al primer entrenamiento bajo el mando del entrenador neerlandés. Por Carrington saben que la trama que se ha tomado el Reino Unido va directamente relacionada con el deseo de Cristiano de jugar la Liga de Campeones y el enojo que maneja el luso en las últimas semanas gracias al inmovilismo del club en el mercado.

Cristiano se declaró en rebeldía y mientras se buscan clubes que puedan asumir los más 28 millones de euros que el portugués recibe en Old Trafford, Chelsea entra en un debate interno donde de momento no hay consenso para fichar al portugués. Ronaldo espera, Jorge Mendes no para ofrecerle por media Europa y clubes como Bayern Múnich o un PSG sin Neymar siguen sonando a lo lejos. Por Londres tendrán ventaja si deciden mover ficha.

Primer round entre Tuchel vs. Boehly

Entrenador y flamante presidente del Chelsea coinciden en buscar un 9 tras la salida de Romelu Lukaku, más no en que CR7 deba ser ese killer que lleve a los Blues al siguiente nivel. The Sun desvela que desde la directiva quieren dar un golpe sobre la mesa y contar con un Cristiano Ronaldo que traería goles y sobre todo dinero a Stamford Bridge. Hay que empezar la gestión recuperando con el marketing algo del dinero que se esfumase con la marcha de Roman Abramovich.

Pero desde el banco de suplentes no comparten dicha conclusión en cuanto al futuro inmediato del club. Thomas Tuchel busca delanteros, más no estrellas que queden exentas por su figura de las labores defensivas que el germano tiene para cada uno de sus pupilos. ¿Encaja CR7 en Chelsea? Solo Todd Boehly y el estratega de los blues tienen la respuesta.