El caso es que ante el talento del futbolista, varios clubes se ilusionan con tener en su plantilla a Eden Hazard, quien no pasa por su mejor momento en Real Madrid y que no estaría dentro de los planes de Carlo Ancelotti. Por eso un particular equipo lo quiere.

KVC Westerlo es el equipo de segunda división que añora contar el futbolista, incluso, para el mercado de pases de invierno, en el venidero mes de enero de 2022. Ese club pasa por buen presente, incluso, es el líder en la categoría y busca el ascenso a Primera.

Oktay Ercan, es el dueño del equipo y es quien más ha manifestado su interés por tener el futbolista que en la selección de Bélgica porta la camiseta número 10. De hecho, sueña con tener en su plantel a varios de los jugadores internacionales de los Diablos Rojos.

“Creo que puedo considerar a Eden Hazard como un amigo. Le conocí cuando estaba en el Lille y me prometió que algún día jugaría en el Fenerbahçe. Westerlo será más difícil, pero nunca se sabe. Tal vez termine su carrera aquí”, dijo Hasan Cetinkaya, vicepresidente del modesto equipo.

Ahora, ante la incertidumbre que hay sobre el futuro del jugador, ¿qué será de su carrera?, lo único cierto es que, por ahora, no tomará una decisión tan trascendental, teniendo en cuenta que él tiene buen mercado en el balompié europeo.