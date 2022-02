Es un duelo que no esperábamos vivir en la previa del gran choque de la fecha 23 en LaLiga entre Barcelona y Atlético Madrid. Ambos van en una pelea directa por el cuarto y último cupo que da el torneo a Champions League, pero el día previo en las conferencias de prensa de los entrenadores se dio una discusión de estilos.

Diego Simeone comenzó este ida y vuelta con un mensaje, recordando una vieja crítica de Xavi, cuando era jugador de Barcelona, según el DT argentino, el crack de Barcelona había dicho que "el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes".

Ese mensaje llegó a la conferencia de prensa de Xavi en Camp Nou, y tras la consulta de lo que había dicho Simeone, Xavi reafirmó su apuesta, un poco más cauto, pero dejó en claro que ese estilo del Cholo, no es algo que sea compatible con la filosofía del Barcelona.

"No sería el estilo del Barça. No creo que alguien entendiera si jugáramos con la idea del Atlético de Madrid, no encaja acá. No digo que no tenga mérito, que no sea competitivo, que no ganen títulos. Simplemente no es nuestra idea y esa es una realidad", dijo en una respuesta en catalán en la previa al duelo.

Y siguió: "Todo es lícito, tú puedes jugar de la manera que quieras, el Cholo creo que ganó dos Ligas y estuvo en finales de Champions ¿no?, es un gran entrenador con un estilo muy concreto, pero no es el estilo del Barça, no es una crítica, es una realidad"

El choque de estilos, que fue muy famoso en la época de Pep y Mourinho, por ejemplo, volverá a verse las caras. Desde que Xavi agarró el mando en Barcelona, será la primera vez que enfrente a Diego Simeone, su marca tiene nueve partidos dirigidos en LaLiga, cinco triunfos, tres empates y una derrora. Para el Cholo esta será una nueva visita al Camp Nou, donde nunca pudo ganar desde que agarró el mando de los Colchoneros en estreno en el banquillo del Atlético del 7 de enero de 2012.