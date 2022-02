En la rueda de prensa previa a Barcelona vs. Atlético de Madrid, Diego Simeone analizó el partido y apuntó contra Xavi Hernández.

Barcelona vs Atlético de Madrid: Simeone no olvida viejas críticas y amenaza a Xavi

Barcelona y Atlético de Madrid jugarán un atractivo duelo este domingo por la fecha 23 de LaLiga. La lucha por un lugar en la próxima Champions League enfrenta a dos rivales directos, que quieren adueñarse del cuarto lugar. El Camp Nou recibirá nuevamente a Diego Pablo Simeone, quien se verá las caras por primera vez ante Xavi Hernández.

Y el 'Cholo' no olvida viejas heridas. En la rueda de prensa previa al choque en la casa del Barça, el técnico argentino habló del partido, pero con especial referencia a la figura de Xavi, quien supo ser muy crítico con su Atlético de Madrid cuando todavía era jugador 'culé'.

"Allá por 2016 recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi, que decía que el estilo del Atlético de Madrid no era para los equipos grandes. Ahora va tener la posibilidad para este partido, que va a tener ocho de ataque si no me equivoco, para utilizar tres en la parte ofensiva, lo que busca, se imagina, lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona", apuntó el entrenador argentino.

En este sentido, las críticas a Hernández continuaron también con una atención a lo que fue trayectoria. "Cuando uno convivió una vez sólo en su vida con una única situación no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo otras situaciones en su vida y pudo girar, entiende que no todo es una cosa", dijo. Y agregó: "Es muy respetable porque convivió con enormes éxitos y jugadores, ahora a tratar de demostrarlo desde el entrenador que es, que seguramente será muy bueno".

En su etapa como entrenador de Atlético de Madrid, Simeone enfrentó a Barcelona en 31 partidos: ganó sólo cinco, empató 11 veces y perdió otras 15. El dato más sorprendente es que nunca le pudo ganar en el Camp Nou, ya que cuatro victorias fueron de local, mientras que la restante fue en Arabia Saudita en la Supercopa de España 2019-20.