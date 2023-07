Dónde ver St Gallen vs. Valencia EN VIVO por un amistoso: TV, streaming y minuto a minuto

Tras la salida del uruguayo Edinson Cavani, el Valencia de Ruben Baraja se verá las caras ante el FC St Gallen del fútbol suizo, en un amistoso que tendrá lugar HOY martes 25 de julio, con sede en el Kybunpark. A continuación, repasa todos los detalles del compromiso.

Horarios para ver St Gallen vs. Valencia por un amistoso:

El partido FC St. Gallen vs. Valencia se llevará a cabo HOY martes 25 de julio, desde el Kybunpark (San Galo, Suiza), en el marco de un amistoso internacional:

Argentina: 15.00 horas

15.00 horas Brasil: 15.00 horas

15.00 horas Uruguay: 15.00 horas

15.00 horas Bolivia: 15.00 horas

15.00 horas Chile: 14.00 horas

14.00 horas Paraguay: 14.00 horas

14.00 horas Venezuela: 14.00 horas

14.00 horas Colombia: 13.00 horas

13.00 horas Ecuador: 13.00 horas

13.00 horas Perú: 13.00 horas

13.00 horas México: 12.00 horas

12.00 horas Estados Unidos: 14.00 horas ET y 11.00 horas PT

14.00 horas ET y 11.00 horas PT España: 20.00 horas

Canales de TV y streaming para ver St Gallen vs. Valencia por un amistoso:

El partido FC St Gallen vs. Valencia no será televisado en ningún sector de Latinoamérica. Los encargados de la transmisión del encuentro serán GOL Play y Valencia CF App (en España), ESPN+ (en Estados Unidos) y SporTV 4 (en Portugal). En el resto del mundo no se podrá observar.

Minuto a minuto EN VIVO de St Gallen vs. Valencia por un amistoso: