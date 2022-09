El máximo jonronero en la historia de Grandes Ligas, además, le dio su bendición al jardinero de New York Yankees para que alcance su récord de más cuadrangulares en una temporada.

En medio de su campaña actual con New York Yankees, y en su lucha por convertirse en el máximo anotador de cuadrangulares en la historia del equipo en Major League Baseball (MLB), el jardinero Aaron Judge ha reconocido públicamente que su máximo ídolo en el béisbol es Barry Bonds.

Y no es para menos, ya que es el máximo jonronero en la historia de Grandes Ligas con 762 bambinazos, además de mantener la marca de más batazos de vuelta completa en una campaña regular con 73; para agregar, es nativo de California, al igual que el Juez.

Por todo lo anterior, Bonds es palabra autorizada para hablar sobre el buen presente que vive Judge, y principalmente sobre su futuro, del cual habló con Sportico, donde le "aconsejó" que para la próxima temporada de MLB, sino se queda en los Yankees, que se convierta en nuevo jugador de San Francisco Giants.

El máximo ídolo de Judge quiere que se vaya de los Yankees



"Espero que firme aquí (en Giants). ¿Puede pasar? No lo sé. Depende de la nómina de los Yankees. Pero nos encantaría tenerlo aquí; nosotros en el área de la bahía, él es de la bahía, entonces esperamos que no lo firmen para contratarlo nosotros. Así de bueno es", aseguró el ex jardinero izquierdo.

Consultado por si cree posible que Judge pueda alcanzar la marca de más cuadrangulares en una temporada de MLB, Barry Bonds respondió enfático "que vaya por el récord; por la manera que batea, quizás pueda batear uno por día y superarme. No me importa".