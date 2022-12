No había mejor forma que retirarse en la cima del béisbol de las Grandes Ligas. Houston Astros no contará con un jugador campeón de la Serie Mundial 2022 para la temporada MLB 2023, ya que anunció en su cuenta de Twitter que se retira de Las Mayores.

Tal fue el impacto que tuvo el protagonista de esta historia que los Astros no solo lo despidieron con un mensaje. El equipo de Houston hizo un hilo en Twitter con tres mensajes: un agradecimiento, el último turno al bate y un video de un sencillo remolcador en la novena entrada del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2021.

“Hoy anuncio oficialmente mi retiro de las Grandes Ligas de Béisbol. Durante los últimos 15 años en el béisbol profesional, he sido bendecido con muchas oportunidades increíbles y he conocido a tanta gente en el camino que me ayudó a lograr más de lo que podría haber imaginado”, publicó en Twitter el excompañero de José Altuve que no estará con Houston Astros en la MLB 2023.

En el MLB Draft fue elegido por los Astros y de ahí en más lo más destacado en las Grandes Ligas siempre le sucedió en el equipo de Houston: debut, un Juego de Estrellas (2013) y el título en la Serie Mundial 2022. Un receptor estelar no va más en Las Mayores.

Oficial: El jugador de Astros que se retiró tras ganar la Serie Mundial 2022

“¡Felicitaciones a Jason Castro por una carrera sobresaliente! Por siempre un campeón”, publicó la cuenta oficial de Houston Astros en Twitter para despedirse de aquel pelotero que jugó 12 años en la MLB, ocho fueron junto a José Altuve, y decidió retirarse tras ganar la Serie Mundial 2022.