En Los Angeles Dodgers no hay tiempo para relajarse tras ser el primero equipo en clasificar a los MLB Playoffs 2022 y llegar a las 100 victorias. Por ese motivo, el equipó californiano decidió asegurar un pitcher por $US6.5 millones para que sea refuerzo de Julio Urías y compañía.

Y si tienes la oportunidad de lanzar para un equipo de la talla de los Dodgers no se puede dejar pasar la oportunidad. Luego de ser relevista para San Diego Padres durante 23 partidos de la temporada MLB 2021, un pitcher con la experiencia de 13 temporadas en las Grandes Ligas llegó a los Dodgers y los convenció con su nivel.

Daniel Hudson apareció en 25 juegos de Los Angeles Dodgers en la MLB 2022 y tras registrar dos victorias, tres derrotas, 30 ponches, cinco bases por bola y 2.22 como porcentaje de carreras limpias, el pitcher relevista sufrió una lesión que terminó con su temporada.

“Por todo lo que escuché, es ACL. Obviamente, no se ve bien según todos los indicios... Pueden pasar cosas, pero no veo cómo no es el final de su temporada”, afirmó Dave Roberts, manager de los Dodgers, sobre la lesión que sufrió Hudson el 24 de junio de 2022.

Refuerzo para Urías: Los Dodgers aseguraron a un pitcher por $US6.5 millones

A pesar que Daniel Hudson no pudo volver a lanzar en la MLB 2022 desde el 24 de junio de 2022 por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Los Angeles Dodgers decidió hacer uso de la opción de volver a traerlo para la temporada 2023 a cambio de $US6.5 millones. Será uno de los refuerzos estelares para el cuerpo de relevistas que tendrán Julio Urías y compañía.