Según un reportero que cubre la MLB, Houston Astros tiene interés en un agente libre que ya fue ubicado como posible refuerzo para New York Yankees en las Grandes Ligas 2023.

¿Se lo ganan a New York Yankees? El agente libre por el que iría Houston Astros

La temporada baja de la MLB 2023 tiene una promesa de ser imperdible por los pesos pesados de las Grandes Ligas que llegaron a la agencia libre como Aaron Judge y Justin Verlander. Justamente, New York Yankees y Houston Astros están involucrados en esta historia que los vincula a uno de los mejores agentes libres disponible.

Los primeros en agitar el mercado de transferencias con una gran firma fueron los Astros. El 29 de noviembre de 2022, el equipo de Houston hizo oficial la llegada de un tres veces All-Star de la MLB que supo ganar el premio MVP de la Liga Americana en 2020. ¿Y los Yankees qué han hecho?

Mientras continúa la novela por lograr que Aaron Judge regrese al equipo, los movimientos principales de New York Yankees han sido el nuevo contrato que le dieron a Anthony Rizzo tras convertirse en agente libre, la continuidad de Lou Trivino y el posible no regreso de Jameson Taillon luego de llegar a la agencia libre. Ahora están interesados en un jardinero que también llamó la atención de Houston Astros.

Frente a la posibilidad que Andrew Benintendi no regrese a los jardines de Yankees, suena como candidato para firmar con los Astros, el equipo de New York tiene bajo su órbita a un jardinero central que vincularon con la franquicia de Houston. ¿Quién se lo queda? El misterio estaría por resolverse.

De acuerdo a Jon Heyman, de MLB Network, Brandon Nimmo despierta el interés de New York Yankees, pero… ¡Un momento! Fuentes le informaron a Michael Schwab, del boletín de noticias The Juice Box Journal (El diario de la Caja de Jugo), que Houston Astros se comunicó con Nimmo. El jardinero central, de 29 años, llegó a la agencia libre luego de jugar siete temporadas con New York Mets, en las que registró 530 hits, 63 jonrones y 213 carreras impulsadas para un promedio de .269 en las Grandes Ligas.