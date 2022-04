En apenas una semana de acción en los NBA Playoffs 2022, ya hay un gran candidato al título que se separó del resto, y esos son los Golden State Warriors, que por ahora ganan cómodos 3 a 0 la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste ante Denver Nuggets.

El famoso trío de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, centrales en la dinastía de Golden State hace unos años, volvió a la postemporada con hambre de gloria y se les sumó otra figura que ascendió rápidamente en importancia: Jordan Poole.

Ellos cuatro, más Andrew Wiggins, forman un nuevo quinteto temible que hasta ahora ha frustrado a un Nikola Jokic que juega prácticamente solo. Hablando de Poole, su compañero Green lo halagó y también aprovechó para pegarle sutilmente a jugadores que no rinden en los Playoffs como lo hacen en la temporada regular.

Draymond Green y su sutil golpe dirigido a...

"Estuvo genial. Estuvo genial sobre el balón, en la presión. Convirtió tiros abiertos temprano en el juego cuando decidieron dejarlo abierto. Ha sido así todo el año, increíble. Y verlo seguir así en los Playoffs...", comenzó diciendo Draymond, que después explicó a qué se refiere con "seguir así en los Playoffs".

"No todos están hechos para los Playoffs. No sé si vieron eso alrededor de la liga. Mirás alrededor de la liga y no todos están hechos para la postemporada", dijo el ala-pívot, en un claro mensaje para algunos jugadores, aunque no quiso dar nombres propios.