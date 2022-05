Antes del Juego 1 de las Finales de Conferencia Oeste Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks, Luka Doncic le envió un mensaje a Stephen Curry y compañía en NBA Playoffs 2022.

La premisa está más que clara: “Vamos a creer hasta el final”, señaló Luka Doncic luego de la sorprendente victoria por 123 a 90 puntos en el Juego 7 entre Dallas Mavericks y Phoenix Suns. El base estrella ya le envió un mensaje a su siguiente rival en NBA Playoffs 2022: Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía.

Doncic tuvo una actuación sensacional y con un doble – doble de 35 puntos y 10 rebotes logró récords históricos en la NBA que empiezan a palpitar lo que serán las Finales de la Conferencia Oeste contra Warriors y Curry.

Mientras que los Warriors prenden las velas para recuperar al jugador que mejor defendería a Luka Doncic en esta serie, Dallas Mavericks llega con la confianza al 110 por ciento luego de dar la gran sorpresa de Playoffs 2022 al vencer a Phoenix Suns en un séptimo y decisivo partido.

El miércoles 18 de mayo a las 21:00 ET empezarán las Finales del Conferencia Oeste Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks y Luka Doncic no dudó en responder qué debe esperar el siguiente rival en Playoffs, Stephen Curry y compañía, luego de la gran actuación en semifinales. ¡Mensaje fuerte y claro!

“Siempre lo he dicho: este equipo es especial. La manera en la que nos entendemos y jugamos. Jugaremos duro en defensa. Es duro detenernos (…) Todo el vestuario cree hasta el final”, afirmó Luka Doncic en vísperas de las Finales de la Conferencia Oeste: Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.