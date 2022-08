La polémica llegó a la NBA de la mano de una estrella de Golden State Warriors. Draymond Green decidió ver las Finales 1998 Chicago Bulls vs. Utah Jazz como plan de domingo y con un polémico mensaje se animó a decir que los Dubs 2017 le ganaría tanto al equipo de Michael Jordan como al de Karl Malone.

El mensaje de Green que daba como ganadores a los Warriors 2017 con Kevin Durant y Stephen Curry como figuras generó mil y una reacción. Los fanáticos de la NBA le dieron una lección a Draymond con una frase contundente: “Jordan detiene a Curry”.

A la reacción de Kevin Durant, prefirió el humor con Steve Kerr, se sumó la opinión de Andre Iguodala. El cuatro veces campeón de la NBA fue en contra de la opinión de Stephen Curry que pronosticó una victoria para Golden State Warriors 2017 en seis juegos contra Chicago Bulls de Michael Jordan.

Con la premisa que Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía manejaban el ritmo del juego y por eso no se daba una puntuación tan alta en los partidos, Iguodala escogió a Chicago Bulls de cualquier temporada con Michael Jordan como el equipo ganador de unas Finales NBA frente a Golden State Warriors 2017.

El campeón de NBA que afirmó que Bulls de Jordan le ganaría a Warriors de Curry y Durant

"Estoy eligiendo a los Bulls, ni siquiera estoy discutiendo contigo porque cualquier equipo con Michael Jordan en él, estoy eligiendo (…) Será interesante. Creo que eso es algo que no se ve tanto, no analizamos en profundidad, es que ellos controlan el ritmo del juego. Así que sí, el puntaje fue bajo pero estaban controlando el ritmo del juego. Saben cómo limitar tus posesiones y las reglas del juego también han cambiado para que puedas tener más posesiones. Todos decimos, una vez que llegas a la final, ese tiro de dos puntos se vuelve realmente estar actuando como si no fuera importante”, afirmó Andre Iguodala cuando discutieron con Evan Turner el podcast de ‘Point Forward’ (Apuntar hacia Adelante) quién ganaría entre Golden State Warriors 2017 y Chicago Bulls 1998.